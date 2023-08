Accident cu cinci victime intr-o comuna din Cluj in urma cu putine momente.Accidentul rutier a avut loc in localitatea Coplean, din comuna Caseiu. In accident au fost implicate doua autoturisme, insa nu au existat persoane incarcerate dar au fost transportate la spital de catre echipajele de urgenta sosite la fata locului, pentru investigatii suplimentare, cinci persoane - trei adulti si doi copii. In paralel, echipajele de ... citeste toata stirea