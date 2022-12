Accident cu doi raniti in Dej in aceasta dimineata, o masina s-a rasturnat.Accidentul a avut loc pe strada Nicolae Titulescu din Dej. Printr-un apel efectuat la numarul de urgenta 112 in jurul orei 9.30 echipajele de urgenta au fost instiintate despre faptul ca un autoturism este rasturnat. Ajunsi la fata locului, salvatorii au constatat ca o femeie era blocata in masina, au extras-o si au predat-o echipajelor medicale. De asemenea, ingrijiri medicale a primit si un barbat care a reusit sa ... citeste toata stirea