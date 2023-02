Accident cu doi raniti pe un drum judetean din Cluj, in aceasta dupa-masa.Accidentul s-a produs in localitatea Popesti, pe Dj 105 T. Din primele cercetari efectuate la locul accidentului s-a constatat ca impactul s-a produs intre o autoutilitara, condusa dinspre Cluj-Napoca de un barbat de aproximativ 30 de ani si un autoturism condus de un barbat de 63 de ani, in aceeasi directie. In urma impactului, a ... citeste toata stirea