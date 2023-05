Un accident cu 5 autoturisme s-a produs luni, 22 mai, in jurul orei 17.00, pe Calea Motilor.Traficul este afectat si s-au format coloane mari. Momentan politistii desfasoara cercetarea la fata locului. Accidentul in care au fost implicate 5 autovehicule s-a produs in jurul orei 17.15.Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca intervin la accidentul rutier petrecut pe str. Motilor din municipiul Cluj-Napoca.La fata locului s-au deplasat doua autospeciale cu modul de descarcerare, un ... citeste toata stirea