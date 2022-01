Accident cu patru masini implicate, intre care un autobuz si o masina a Politiei Locale, in aceasta dimineata pe bulevardul Muncii din Cluj-Napoca.Accidentul a avut loc in jurul orei 10. La fata locului au intervenit echipaje de prim-ajutor cu doua autospeciale si un echipaj SMURD din cadrul Detasamentului 1 de Pompieri Cluj-Napoca. "Solicitarea pentru interventia pompierilor a fost inregistrata in jurul orei 9.50, iar la ... citeste toata stirea