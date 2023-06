Accident cu patru masini implicate pe centura orasului Gherla in aceasta dimineata.Accidentul a avut loc in jurul orei 6.30. Din primele cercetari efectuate la fata locului, politistii au constatat ca un barbat, in varsta de 40 de ani, din Baia Mare, in timp ce conducea autoturismul inspre Dej, ar fi patruns pe contrasens, intrand in coliziune cu doua autovehicule conduse din sensul opus. ... citeste toata stirea