Un accident grav de circulatie s-a produs pe DN1, in localitatea Bucea, comuna Negreni.Conducatorul unui autoturism, tanar in varsta de 21 de ani, din comuna Negreni, pentru evitarea unui impact cu autoturismul care il preceda, patrunde pe sensul opus, unde intra in coliziune cu un autovehicul care circula din ... citeste toata stirea