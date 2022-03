Accident cu trei masini implicate azi in Manasturel, o persoana a fost transportata la spital.S-a intamplat pe DN17, in comuna Cuzdrioara, in satul Manasturel. "Din primele informatii, conducatorul unei autoutilitare, de 58 de ani, care se deplasa din directia Dej spre Beclean ar fi intrat in coliziune cu o autoutilitara care o preceda, condusa de un barbat de 42 de ani, in aceeasi directie. In urma impactului, autoutilitara condusa de barbatul de 42 de ani a fost proiectata inainte, intrand ... citeste toata stirea