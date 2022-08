Accident cu trei masini implicate, in aceasta dimineata in Dej, o persoana ranita a fost transportata la spital.Accidentul a avut loc in jurul orei 8.40 pe strada Ion Pop Reteganul din Dej. "Din primele informatii, un barbat in varsta de 64 de ani, din Cluj-Napoca, care se deplasa cu autoturismul pe directia Cluj-Napoca spre Dej, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, intrand in coliziune cu doua autovehicule care circulau din ... citeste toata stirea