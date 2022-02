Accident cu trei masini implicate pe Splaiul Independentei, in Cluj-Napoca, circulatia tramvaielor a fost blocata de aproape o ora UPDATE un copil a fost dus la spital

Accident cu trei masini implicate pe Splaiul Independentei, in Cluj-Napoca, circulatia tramvaielor a fost blocata de aproape o ora.Accidentul s-a produs in jurul orei 13.05, pe Splaiul Independentei, din Cluj-Napoca, in apropierea podului Napoca, cu trei masini implicate. Circulatia tramvaielor este blocata si la aceasta ora. Politistii sunt la fata locului pentru stabilirea imprejurarilor in care a avut loc accidentul. Revenim cu informatii.UPDATEDin primele informatii prima coliziune ... citeste toata stirea