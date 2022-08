Accident cu trei masini implicate pe unul dintre cele mai periculoase drumuri din Cluj, in urma cu o ora.Accidentul a avut loc pe DN1C E58, in localitatea Catcau, in jurul orei 11.15. Din fericire acesta s-a soldat doar cu pagube materiale. "Din primele informatii coliziunea ar fi avut loc pe fondul nepastrarii distantei de siguranta intre trei autoturisme care circulau pe acelasi sens de mers, respectiv un autoturism condus de un barbat in varsta de 34 de ani, din ... citeste toata stirea