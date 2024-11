Accident cu trei masini implicate si o persoana ranita in Apahida in urma cu putine momente.Echipaje de prim-ajutor din Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe raza comunei Apahida. In accident au fost implicate trei autoturisme, iar in interiorul unuia dintre acestea s-a aflat blocat un barbat. Salvatorii l-au extras in siguranta si l-au predat echipajului SMURD de terapie intensiva mobila. Victima are aproximativ 60 de ani si prezinta, la o prima evaluare, ... citește toată știrea