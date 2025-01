Accident cu trei raniti in Dej azi, intre care o fata de 13 ani.Accidentul a avut loc pe strada Mihai Viteazu din Dej in aceasta dupa-masa. Din primele date, in accident au fost implicate trei autoturisme, iar intr-unul dintre acestea s-a aflat o femeie incarcerata. Femeia a fost extrasa de catre pompieri constienta si cooperanta, urmand a fi transportata la spital. De asemenea, un barbat nu a reusit sa iasa singur afara din autoturism, fiind deblocat de catre fortele de prim-ajutor. De ... citește toată știrea