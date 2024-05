Accident cu trei raniti si trei masini implicate in aceasta dimineata pe bulevardul Muncii din Cluj-Napoca.Accidentul a avut loc in jurul orei 7 dimineata. Din primele cercetari efectuate de politistii sositi la fata locului a rezultat ca un barbat, de 40 de ani, care se afla la volanul unui autoturism, intr-o curba la stanga ar fi pierdut controlul asupra directiei de mers in conditii de carosabil umed, intrand in ... citește toată știrea