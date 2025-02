Accident cu un autocar si o autoutilitara implicata, in aceasta dimineata in Cluj-Napoca, trei persoane au fost consultate de medicii sositi la fata locului, din fericire nu au fost ranite grav.Accidentul a avut loc pe strada Dumitru Georgescu Kiriac din Cluj-Napoca dimineata inainte de ora 6. Apelul de urgenta a fost inregistrat in dispeceratul 112 in jurul orei 05.45, iar in accident au fost implicate un autocar si o autoutilitara. La fata locului, fortele de prim-ajutor ... citește toată știrea