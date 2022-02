Accident cu victime in judetul Cluj. O masina s-a rasturnat in comuna Vistea

Un autoturism s-a rasturnat in localitatea Vistea, sambata dimineata, 5 februarie. Un barbat de circa 40 de ani a fost consultat de catre echipajul SMURD si a fost transportat la spital pentru investigatii de specialitate."Pompierii din Garda de Interventie Aghiresu si un echipaj SMURD din Detasamentul 1 Cluj-Napoca au fost alertati in urma rasturnarii unui autoturism in localitatea Vistea.Solicitarea pentru interventia pompierilor a fost inregistrata in jurul ... citeste toata stirea