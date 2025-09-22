Editeaza

Accident cumplit in Cluj. Doua femei au fost ranite, una dintre ele a ramas incarcerata. Desfasurare impresionanta de forte

Sursa: Stiri de Cluj
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 16:48
Un accident de circulatie s-a produs intre localitatile Corpadea si Caianu-Vama, astfel ca pompierii din cadrul Detasamentului Dej au fost chemati la fata locului. Aici au gasit o femeie incarcerata, care a fost ulterior transportata la spital. De asemenea, a mai existat o victima, o tanara in varsta de 20 de ani.
Accident rutier in zona Dejului, intre localitatile Corpadea si Caianu-VamaDin fericire, conform informatiilor prezentate de ISU Cluj, momentan niciuna dintre victime nu este in stare ...citește toată știrea

