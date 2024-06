Accident cumplit in judetul vecin! Copil de 9 ani, transportat la un spital din Cluj dupa ce a fost lovit de o masina/E in coma

Un copil de noua ani a fost lovit, joi seara, de un autoturism, pe un drum din Bistrita-Nasaud. Baiatul a fost gasit inconstient.Accidentul s-a produs pe drumul judetean 17D, in Sasarm. Politistii au constatat ca un autoturism condus de o femeie de 46 de ani din Nasaud, in timp ce se deplasa pe directia Nasaud catre Beclean, a accidentat un minor in varsta de 9 ani care ar fi patruns pe partea carosabila. ... citește toată știrea