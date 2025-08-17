Editeaza

Accident de amploare langa Aeroportul din Cluj-Napoca: Trei masini si un troleibuz avariate, doua persoane au fost transportate la spital FOTO

Sursa: Stiri de Cluj
Duminica, 17 August 2025, ora 16:48
Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit cu doua autospeciale cu modul de descarcerare, in timp ce doua echipaje ale Serviciului de Ambulanta Judetean Cluj s-au asigurat ca persoanele implicate primesc ingrijirile medicale necesare.
La fata locului, echipele au gasit doua persoane, un barbat si o femeie, cu varste intre 40 si 50 de ani, care au fost consultate de catre echipajele medicale. ...citește toată știrea

