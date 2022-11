Accident de circulatie cu patru masini implicate pe al doilea cel mai periculos drum din Cluj, DN1C, in localitatea Jucu, din fericire nicio persoana nu a fost ranita.Accidentul a avut loc in aceasta dimineata in jurul orei 8.37. Din primele informatii, un barbat in varsta de 67 de ani din Gherla, care se deplasa cu autoturismul dinspre DJ109, la intersectia cu DN1C E576 ar fi intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat in varsta de 66 de ani, pe directia Cluj-Napoca spre Gherla. ... citeste toata stirea