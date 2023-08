Un accident de circulatie s-a produs joi, in jurul orei 11:30 , in zona localitatii Coplean din comuna Caseiu, judetul Cluj.La fata locului s-au deplasat doua autospeciale cu modul de descarcerare, o ambulanta SMURD si una SAJ. In accident au fost implicate doua autoturisme, insa nu au existat persoane incarcerate.Au ... citeste toata stirea