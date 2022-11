Accident de circulatie la iesirea din Campia Turzii, un motociclist a fost accidentat si transportat la spital.Accidentul a avut loc in jurul orei 08.30, pe DN15 E60, la iesire din Campia Turzii. "La fata locului politistii au constatat ca este vorba despre un accident rutier in care a fost implicat un barbat in varsta de 43 de ani, din judetul Iasi, care in timp ce s-ar fi deplasat cu ... citeste toata stirea