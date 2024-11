Accident extrem de GRAV in Cluj! Un barbat a ramas incarcerat dupa impactul puternic dintre un microbuz si camion. Inca un tanar a fost ranit VIDEO

Accident grav pe DN1E60, in Bucea, judetul Cluj: un barbat incarcerat si doua persoane transportate la spitalPompierii din cadrul Detasamentelor Huedin si 2 Cluj-Napoca au intervenit in noaptea trecuta la un accident rutier grav, care a avut loc pe drumul national DN1E60, in localitatea Bucea, comuna Negreni, judetul Cluj. Incidentul a implicat un autocamion si un microbuz, ambele fiind serios avariate.La fata locului s-au deplasat rapid o autospeciala cu modul de descarcerare, doua echipaje ... citește toată știrea