Un accident grav a avut loc azi-noapte in Cluj-Napoca, pe Brancusi.ISU Cluj:"Pompierii de la Detasamentul 1 Cluj-Napoca Napoca au intervenit in noaptea de joi spre vineri la un grav accident rutier petrecut pe strada Constantin Brancusi.Apelul de urgenta a venit in jurul orei 01:50, la fata locului ... citeste toata stirea