Accident grav in Cluj! Doua masini si un TIR au fost implicate / Trei persoane au fost transportate de urgenta la spital - VIDEO

Un accident rutier a avut loc in zona localitatii Sanpaul, judetul Cluj, pe DN 1 F, astazi, 1 noiembrie, in jurul orei 13:55.Din primele informatii, evenimentul rutier a avut intre doua autoturisme si un TIR . Trei persoane au fost transportate de urgenta la spital dupa interventia de urgenta a echipajelor SMURD.Mai exact, un minor de 3 ani alaturi de o femeie si un barbat au ajuns la spital pentru investigatii suplimentare.,,Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin au intervenit in urma ... citește toată știrea