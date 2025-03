Accident grav in Cluj! Trei tineri au fost transportati de urgenta la spital / Au intervenit doua ambulante SMURD

Trei tineri, cu varste cuprinse intre 16 si 20 de ani, au fost transportati de urgenta la spital, in urma unui accident rutier petrecut duminica, 16 martie 2025, la iesire din localitatea Gilau spre Somesu Rece, judetul Cluj."Pompierii din cadrul Detasamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit in urma cu putine momente la un accident rutier petrecut la iesire din localitatea Gilau spre Somesu Rece. In accident au fost implicate doua autoturisme, insa nu au ... citește toată știrea