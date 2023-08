Pompierii din cadrul Detasamentului Dej au intervenit la un grav accident rutier petrecut, azi 12 august, intre localitatile Caseiu si Urisor.La locul accidentului s-au deplasat doua autospeciale complexe, un echipaj SMURD si unul SAJ.,,Echipajele operative au gasit un autocamion avariat, iesit in afara partii carosabile cu soferul incarcerat in cabina, un stalp pentru sustinerea liniilor electrice avariat, iar in apropierea autocamionului s-a aprins vegetatia uscata.Flacarile au fost ... citeste toata stirea