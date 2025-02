Accident GRAV in Cluj! Un copil a fost lovit de o masina la iesire din Gilau. A fost intubat pe loc si transportat la spital - FOTO

Un copil a fost lovit in plin de o masina, la iesire din comuna Gilau, spre Huedin. Minorul a fost ranit grav, fiind gasit pe marginea drumului in stare de inconstienta. La fata locului s-au deplasat pompierii Detasamentului 2 Cluj-Napoca dar si o ambulanta. Copilul a fost intubat pe loc si transportat la spital.,,Forte din cadrul Detasamentului 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un grav accident rutier petrecut la iesire din ... citește toată știrea