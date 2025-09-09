Editeaza

Accident grav in Cluj:Un tanar de 20 de ani a murit, iar altul de 19 ani, grav ranit, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat si a ajuns intr-o curte

Sursa: Stiri de Cluj
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 10:44
36 citiri
Un grav accident rutier a avut loc in noaptea de 9 septembrie, in jurul orei 01:20, pe drumul judetean DJ 105T, in localitatea Popesti, comuna Baciu. In urma evenimentului, un tanar de 20 de ani si-a pierdut viata, iar un altul, de 19 ani, a fost ranit si transportat la spital.

Accident mortal la Popesti, Baciu, Cluj: Sofer decedat, pasager ranitCum s-a produs accidentulConform informatiilor transmise de politisti, autoturismul condus de tanarul de 20 de ani se deplasa dinspre comuna Baciu ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Cluj-Napoca
Un clujean se simte ,,ca la stana" intr-un bloc din Marasti. Doi caini latra incontinuu cand vecina ii lasa singuri in apartament
CSU Cluj a anuntat deschiderea unei cantine dedicate exclusiv sportivilor: ,,Pentru a se concentra pe ceea ce stiu sa faca cel mai bine" - FOTO
U-BT Cluj s-a implicat in lupta impotriva cancerului la san! Cati bani au reusit sa stranga baschetbalistii clujeni
Fanii "U Cluj" se afla in topul mediei de spectatori la finalul turului. Cati oameni au venit sa isi sustina favoritii pe Cluj Arena
Competitia care a pus Clujul in miscare! Mii de clujeni au facut peste 1 miliard de pasi pentru o cauza nobila
Un sofer s-a asigurat timp de zeci de secunde, dar a facut accident imediat ce a intrat pe drum: "Te streseaza cei din spate, te claxoneaza" - VIDEO
Cele mai citite stiri
Cluj-Napoca: Petreceri, porc sacrificat pe strada si bataie generala. Clujenii se tem sa mai iasa din casa: "Este extrem de grav"
Locuitorii de pe strada George Stephenson din Cluj-Napoca, se plang de tulburarea repetata a ...
Bataie ca-n filme la Cluj-Napoca! Doua persoane au fost retinute dupa un scandal urias pe strada. Un minor a fost implicat in altercatie
In data de 4 septembrie a.c., in jurul orei 16.10, politistii din cadrul Sectiei 7 Politie Cluj au ...
VIDEO. Cluj-Napoca: Panica in Manastur! Un individ suspect a incercat sa deschida usile masinilor: "Nu mi s-a intamplat niciodata asa ceva"
Un moment tensionat a fost surprins in cartierul Manastur, zona Minerva, unde un individ suspect, ...
ActualitateBusinessSportLife Show