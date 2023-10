Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momentele la un accident rutier grav petrecut in apropiere de localitatea Feleacu."La fata locului intervin 3 autospeciale cu modul de descarcerare, sase echipaje SAJ, doua echipaje SMURD si un elicopter SMURD. Echipajele operative au gasit un microbuz si un autoturism avariate, iar in ultimul un barbat incarcerat.Pompieri au actionat pentru descarcerarea si extragerea barbatului, in stare de constienta si cooperant, in ... citeste toata stirea