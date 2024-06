Accident grav in Floresti, Cluj. Un motociclist a fost ranit pe drumul european- FOTO

Un motociclist a fost ranit in aceasta seara pe drumul european in comuna , Floresti, judetul Cluj. Circulatia a fost blocata minute bune, iar timp de aproape o ora s-a circulat alternativ pe cate o banda. Un accident grav a avut loc in aceasta seara pe drumul european din comuna Floresti, judetul Cluj. Un motociclist a fost ranit in urma accidentului, provocand blocarea circulatiei timp de zeci de minute.Echipajele de urgenta au intervenit rapid ... citește toată știrea