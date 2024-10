Accident grav in Floresti: Masina rasturnata langa Oncos. A fost implicata si o ambulanta SMURD. Doi tineri de 20 de ani, incarcerati FOTO

Accident grav in Floresti, judetul Cluj: Masina rasturnata in zona Muzeul Apei. A fost implicata si o ambulanta SMURDUn accident rutier grav a avut loc in urma cu putine momente in comuna Floresti, judetul Cluj, in zona Oncos, Muzeul Apei. O masina cu numar de Mures s-a rasturnat, provocand panica printre trecatorii aflati in apropiere. In accident a fost implicata si o ambulanta SMURD."Pompierii din cadrul Detasamentului 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut ... citește toată știrea