Un accident rutier s-a produs joi seara, in jurul orei 21:50, in localitatea Jucu de Sus. Din primele informatii, 14 pasageri se aflau in microbuzul care a incercat sa faca o depasire periculoasa, acrosand un alt autoturism.Sase persoane dintre cei 14 pasageri aflati in microbuz au avut nevoie de ingrijiri medicale, fiind transportati la spital."La data de 27 aprilie a.c., in jurul orei 21.50, politistii au fost sesizati pentru a interveni la un accident rutier produs in localitatea Jucu de ... citeste toata stirea