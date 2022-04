Accident GRAV in judetul Cluj! In urma impactului roata i-a sarit 20 de metri - FOTO

Un accident grav a avut loc in aceasta dimineata pe DJ172F. Un sofer tanar din Bistrita-Nasaud a intrat in coliziune cu un autoturism care se deplasa din sensul opus. Din fericire, toate persoanele implicate in accident au ramas in viata, insa unul dintre soferi si femeia pasagera in masina acestuia au ajuns la spital."In data de 1 aprilie a.c., 09.10, politistii au intervenit la un accident rutier, produs pe DJ172F, intre localitatile Mica si Dej. Din primele date, un tanar de 24 de ani, din ... citeste toata stirea