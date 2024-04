Accident grav in Piata Avram Iancu. Un autoturism s-a rasturnat in urma impactului - VIDEO

Un accident rutier s-a produs in municipiul Cluj-Napoca, la intersectia strazilor Avram Iancu - Blvd. Eroilor.Din cercetarile preliminare a rezultat faptul ca o conducatoare auto de 24 de ani, din municipiul Turda, in intersectia semaforizatCZ cu Bulevardul Eroilor, nu a respectat semnificatia culorii rosii a semaforului, moment in care a intrat in coliziune cu ... citește toată știrea