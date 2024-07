Accident grav in Valea Draganului, Cluj. Un motociclist a fost ranit si prezinta multiple traumatisme/ A fost dus la spital cu elicopterul SMURD FOTO

UPDATE 21:15Motociclistul a fost transportat cu elicopterul la spital.------------------------------------------------------------Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin intervin in aceste momente la un grav accident rutier care a avut loc in localitatea Valea Draganului. In incident au fost implicate o motocicleta si un autoturism, rezultand o singura victima.Victima, un motociclist in varsta de aproximativ 55 de ani, prezinta multiple traumatisme. Conform primelor informatii, acesta ... citește toată știrea