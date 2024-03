Accident grav intre doua TIR-uri si doua masini la Turda! Patru victime sunt evaluate de echipajele medicale - FOTO/VIDEO

Pompierii de la Detasamentul Turda intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe strada Armatei din Turda. Potrivit unui martor, cele doua tir-uri s-au ciocnit in intersectia de la Lukoil. Circulatia nu este blocata in acest moment, fiind doar deviata prin benzinarie.Unul dintre TIR-urile implicate in accident a ricosat intr-o bascula si a strivit un autoturism."Din primele date, in accident au fost implicate doua autotrenuri si doua autoturisme. Nu au existat victime ... citește toată știrea