Accident grav la Bontida, intre un microbuz si un autoturism. O ambulanta care trecea prin zona a sarit in ajutor - FOTO

Un accident grav de circulatie s-a produs marti dimineata, 31 ianuarie, pe raza localitatii Bontida.Accidentul rutier s-a produs pe DJ 161, in localitatea Bontida, fiind implicate doua autovehicule.Primele cercetari au indicat faptul ca un conducator auto in varsta de 35 de ani, din judetul Dolj, care se deplasa din directia drumului national inspre Bontida, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, intrand in coliziune frontala cu un microbus condus pe sensul opus.In urma ... citeste toata stirea