Un grav accident de circulatie s-a produs duminica, 13 februarie, in jurul orei 15.10, pe DJ161, pe raza comunei Panticeu, in afara localitatii.Conducatoarea unui autoturism, in varsta de 33 de ani, din comuna Apahida, care se deplasa din directia Darja spre Panticeu, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, ... citeste toata stirea