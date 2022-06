Accident grav la iesirea din Huedin

Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin au intervenit la un accident rutier petrecut la iesire din Huedin, spre Cluj-Napoca. In urma coliziunii dintre doua autoturisme, un tanar de 25 de ani a ramas incarcerat, cu suspiciuni de traumatisme la picioare. Acesta a fost scos din autoturism si transportat la spital.Apelul de urgenta a venit in jurul orei 12:20, iar pentru misiune au fost mobilizate o autospeciala cu modul de descarcerare si un echipaj SMURD. In sprijin a venit si un echipaj SAJ. ... citeste toata stirea