Un accident de circulatie a avut loc sambata dimineata, in conditii de trafic lejer, in apropiere de localitatea Jucu Herghelie.Sambata dimineata, in jurul orei 07.20, politistii au fost sesizati despre un accident rutier, produs in localitatea Jucu-Herghelie.Din primele cercetari efectuate la fata locului, politistii au constatat ca, pe fondul nepastrarii distantei de siguranta in mers, conducatorul unui autoturism, respectiv un tanar de 23 de ani, a intrat in coliziune cu un alt autovehicul. ... citeste toata stirea