Un accident grav s-a produs marti, 25 aprilie, la Negreni, pe drumul Cluj - Oradea.La data de 25 aprilie a.c., in jurul orei 18.35, politistii au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la un accident rutier produs pe DN1 E60, la km 551, in localitatea Negreni.Din primele date reiese faptul ca un barbat in varsta de 55 de ani, care conducea autoturismul inspre Oradea, intr-o curba deosebit de ... citeste toata stirea