Accident grav la Valcele! O masina s-a facut praf - FOTO

Un accident grav de circulatie s-a produs luni, 11 aprilie, in jurul orei 16.56, pe DN1 E60, in satul Valcele, comuna Feleacu.Un autoturism condus de un barbat de 64 de ani, din Turda, in timp ce se deplasa pe directia Cluj-Napoca spre Turda, la kilometrul 462+950m, a intrat in coliziune cu un autoturism condus pe acelasi sens, de un barbat de 65 de ani, din Cluj-Napoca.In urma impactului, conducatorii auto au necesitat ingrijiri de specialitate, fiind transportati la o unitate medicala. ... citeste toata stirea