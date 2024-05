Accident grav pe Autostrada Transilvania A3. Un barbat a murit. Pompierii au extras cu greu corpul tanarului de 35 de ani-FOTO

Un grav accident rutier s-a produs in urma cu putin timp pe autostrada A3, in apropiere de Campia Turzii, in zona kilometrului 30Pompierii din cadrul Detasamentului Turda au fost solicitati sa intervina de urgenta la locul accidentului. La fata locului s-au deplasat o autospeciala echipata cu modul de descarcerare si un echipaj SMURD.Odata ajunsi, salvatorii au constatat ca in accident au fost implicate un autocamion si un autoturism, ambele fiind grav avariate in urma impactului. Se pare ca ... citește toată știrea