Un accident grav, in urma caruia un biciclist a fost lovit de un TIR, s-a produs marti dupa-amiaza, pe strada Corneliu Coposu.Deocamdata nici nu au ajuns la locul accidentului echipajele de prim ajutor. Accidentul a avut loc langa spalatoria de covoare de pe strada Corneliu Coposu, conform grupului de Facebook Dambul Rotund Cartier Cluj-Napoca.Un paramedic aflat in timpul liber a intervenit rapid si i-a acordat primul ajutor biciclistului, care a fost urcat in ambulanta ... citeste toata stirea