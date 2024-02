Accident grav pe drumul Cluj - Oradea, la Bologa. Masina e de nerecunoscut - VIDEO

Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin au intervenit in aceasta dupa-amiaza la un accident rutier petrecut pe DN1 E60, pe raza localitatii Poieni.La fata locului s-au deplasat o autospeciala si un echipaj SAJ, unde au gasit un autocamion si un autoturism avariate, iar in ultimul se afla un barbat incarcerat, in stare de constienta.Imediat ... citește toată știrea