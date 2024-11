Accident GRAV pe o strada din Cluj-Napoca. Un tanar, de 23 de ani, extras de sub motocicleta de pompieri / A fost transportat de urgenta la spital

Un accident rutier a avut loc pe strada Siretului, din Cluj-Napoca, astazi, 19 noiembrie, in jurul orei 12:30. Salvatorii au intervenit de urgenta cu un echipaj SMURD de terapie intensiva mobila.Din primele informatii, in evenimentul rutier au fost implicate o motocicleta si un autoturism. La fata locului, conducatorul motocicletei, un tanar de aproximativ 20 de ani, a fost extras de sub motocicleta de catre salvatori si predat echipajului SMURD. A fost transportat la spital.Din fericire, ... citește toată știrea