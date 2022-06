Accident grav pe strada Garbaului, Floresti. O tanara a ramas incarcerata, iar un tanar se afla in stare grava, intins pe asfalt, la sosirea echipajelor

Un accident rutier a avut loc duminica, 5 iunie, pe strada Garbaului din localitatea Floresti. Masina in care se aflau mai multi tineri a iesit de pe carosabil si a ramas blocata intr-un sant. O tanara a ramas incarcerata in autoturismul avariat in timp ce un alt tanar se afla intins pe carosabil in stare grava in momentul in care au ajuns echipajele SMURD.Pompierii din cadrul Detasamentului 2 Cluj-Napoca si Garda Aghiresu au intervenit in aceasta seara pentru descarcerarea si acordarea ... citeste toata stirea