Accident grav pe strada Primaverii din Cluj/Un pieton a decedat

Pompierii din cadrul Detasamentului 2 intervin au intervenit in cursul diminetii pe strada Primaverii din cartierul Manastur, in Cluj-Napoca unde un pieton a fost accidentat."La fata locului a intervinit o autospeciala cu modul de descarcerare si un echipaj SMURD, care a aplicat manevre de resuscitare unui barbat in varsta de aproximativ 70 de ani. Din pacate, ... citește toată știrea