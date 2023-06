Un accident rutier s-a petrecut marti dimineata, in jurul orei 5.30, pe strada Traian Vuia.Pompierii de la Detasamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineata la un accident rutier petrecut pe strada Traian Vuia.Apelul de urgenta a venit in jurul orei 05:30, iar in accident au fost implicate doua autoturisme si o autoutilitara rasturnata. In interiorul autoutilitarei se aflau blocate patru persoane, care au fost ... citeste toata stirea